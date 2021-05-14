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Ру Тат
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14 мая 2021  18:04

В Казани изменилась схема движения автобуса №74

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В Казани изменена схема движения автобуса №74, который следует по маршруту 10-й микрорайон — Дворец водных видов спорта. Это сделано для улучшения транспортного обслуживания пассажиров, сообщает Комитет по транспорту столицы Татарстана.

«Схема движения автобуса на участке от остановки „Татнефть Арена“, расположенной на улице Чистопольская, до остановки „Дворец водных видов спорта“ будет изменена: по ул. Чистопольская — правый поворот на проспект Фатиха Амирхана с остановкой „Ул. Чистопольская“ — левым поворотом на ул. Сибгата Хакима», — говорится в сообщении. 

Из-за отсутствия остановки по улице Сибгата Хакима на участке от проспекта Амирхана до ул. Нигматуллина автобус будет следовать до конечного пункта — Дворец водных видов спорта, не останавливаясь. Кроме того, исключена остановка «СК Олимп» в районе дома №86/10 по улице Чистопольская в прямом направлении.

автобусный маршрут
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