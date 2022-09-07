В Казани изменена схема движения на перекрестке Фермского шоссе и Оренбургского проезда

Фото: портал мэрии Казани kzn.ru

В Казани изменилась схема движения на пересечении Фермского шоссе и Оренбургского проезда. Исполком и ГИБДД МВД по Татарстану полагают, что это поможет снизить аварийность на дорогах города. Об этом сообщает мэрия столицы РТ.

За прошедшие три года на этом перекрестке произошло 15 ДТП, в которых травмировались 11 человек. Новая схема проезда же позволила ликвидировать опасный участок.

Теперь автомобилисты, направляющиеся в сторону магистрали 100-летия ТАССР, не смогут проехать прямо на Оренбургский проезд. Чтобы попасть на него, им нужно двигаться около 300 метров по самому шоссе, затем проследовать к специально построенной петле с разворотом. Проехав прямо, водители выйдут на Оренбургский проезд.

Кроме того, рабочие расширили проезжую часть Фермского шоссе, а также обновили асфальт, установили опоры освещения, шумозащитные экраны и светофоры, нанесли разметку и благоустроили прилегающие территории.

Фото: пресс-служба мэрии Казани