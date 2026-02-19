news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 19 февраля 2026 10:17

В Казани изменен маршрут автобуса №55 из-за неправильно припаркованных авто

Читайте нас в
Телеграм
В Казани изменен маршрут автобуса №55 из-за неправильно припаркованных авто
Фото: Комитет по транспорту Казани

Автобусы маршрута №55 временно не доезжают до остановки «Лесной городок». Как сообщили в городском комитете по транспорту, из-за неправильно припаркованных машин автобусы не могут развернуться.

«Маршрут №55 не доезжает до ост. «Лесной городок». Автобусы не могут развернуться. Доезжают до светофора при повороте к остановке, на перекресток улиц Белые Розы – Братьев Батталовых», – говорится в сообщении.

Казанцев и гостей столицы республики просят заранее планировать свой маршрут.

#общественный транспорт казани
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
«Нарушители получат наказание по закону»: что известно об обрушении крыши склада в РТ

«Нарушители получат наказание по закону»: что известно об обрушении крыши склада в РТ

18 февраля 2026
Дуа на сухур и ифтар

Дуа на сухур и ифтар

19 февраля 2026