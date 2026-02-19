В Казани изменен маршрут автобуса №55 из-за неправильно припаркованных авто

Фото: Комитет по транспорту Казани

Автобусы маршрута №55 временно не доезжают до остановки «Лесной городок». Как сообщили в городском комитете по транспорту, из-за неправильно припаркованных машин автобусы не могут развернуться.

«Маршрут №55 не доезжает до ост. «Лесной городок». Автобусы не могут развернуться. Доезжают до светофора при повороте к остановке, на перекресток улиц Белые Розы – Братьев Батталовых», – говорится в сообщении.

Казанцев и гостей столицы республики просят заранее планировать свой маршрут.