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В Казани из-за жары трамвай сошел с рельсов
В Казани из-за жары с рельсов сошел трамвай. Инцидент произошел на Копылова, сообщили в «Метроэлектротрансе».
По их информации, у дома 5/1 из-за расширения рельсового полотна и износа путей произошел сход трамвайного вагона 1360 маршрута №1.
Как сообщили в «Метроэлектротрансе», ежедневно сотрудники службы путевого хозяйства наземного транспорта поддерживают пути в нормативном состоянии, тем не менее остаются участки, которые требуют капитальных вложений. На балансе предприятия 132 км трамвайных путей, из них с предельным износом 70 км. В общей сложности на обновление путей, подстанций и кабельного хозяйства наземного электротранспорта требуется порядка 5 млрд. рублей.
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