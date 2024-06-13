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Происшествия 13 июня 2024 17:24

В Казани из-за жары трамвай сошел с рельсов

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В Казани из-за жары с рельсов сошел трамвай. Инцидент произошел на Копылова, сообщили в «Метроэлектротрансе».

По их информации, у дома 5/1 из-за расширения рельсового полотна и износа путей произошел сход трамвайного вагона 1360 маршрута №1.

Как сообщили в «Метроэлектротрансе», ежедневно сотрудники службы путевого хозяйства наземного транспорта поддерживают пути в нормативном состоянии, тем не менее остаются участки, которые требуют капитальных вложений. На балансе предприятия 132 км трамвайных путей, из них с предельным износом 70 км. В общей сложности на обновление путей, подстанций и кабельного хозяйства наземного электротранспорта требуется порядка 5 млрд. рублей.

#трамвай сошел с рельсов
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