news_header_top_970_100
Руc Тат
Происшествия 4 октября 2023 15:39

В Казани из-за столкновения троллейбуса и автобуса на Ямашева образовалась большая пробка

Скопировать ссылку

В Казани на улице Ямашева образовалась огромная пробка в результате аварии.

Фото: © Новиков Алексей / «Татар-информ»

Как сообщили «Татар-информу» очевидцы ДТП, недалеко от остановки «Ветеринарная академия» столкнулись автобус и троллейбус.

\

Согласно данным сервиса «Яндекс. Пробки», дорожный затор тянется от Адоратского в сторону улицы Арбузова.

#дтп в казани #пробки в казани
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100