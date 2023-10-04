Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Казани из-за столкновения троллейбуса и автобуса на Ямашева образовалась большая пробка
Скопировать ссылку
В Казани на улице Ямашева образовалась огромная пробка в результате аварии.
Как сообщили «Татар-информу» очевидцы ДТП, недалеко от остановки «Ветеринарная академия» столкнулись автобус и троллейбус.
\
Согласно данным сервиса «Яндекс. Пробки», дорожный затор тянется от Адоратского в сторону улицы Арбузова.
Следите за происшествиями в республике, в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2