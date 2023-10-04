В Казани из-за столкновения троллейбуса и автобуса на Ямашева образовалась большая пробка

В Казани на улице Ямашева образовалась огромная пробка в результате аварии.

Фото: © Новиков Алексей / «Татар-информ»

Как сообщили «Татар-информу» очевидцы ДТП, недалеко от остановки «Ветеринарная академия» столкнулись автобус и троллейбус.

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Согласно данным сервиса «Яндекс. Пробки», дорожный затор тянется от Адоратского в сторону улицы Арбузова.