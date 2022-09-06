В Казани из-за ремонта улицы Дорожная перенесли пешеходный переход и светофор

В Казани ремонтируется участок автодороги по улице Дорожная протяженностью 1,16 километра. Для проведения работ был перенесен пешеходный переход и светофор возле дома №35, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

«Рабочие выполнили устройство дорожных и тротуарных бортовых камней, нижнего слоя основания из щебня на тротуарах», – отметили в министерстве.

Кроме того, специалисты уложили выравнивающее асфальтобетонное покрытие общей площадью более 11 тыс. кв. метров.

Работы ведутся по программе «Восстановления изношенных слоев и ликвидация аварийной ямочности на объектах дорожно-уличной сети Казани в 2022 году».