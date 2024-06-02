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Общество 2 июня 2024 10:44

В Казани из-за реконструкции КФУ ограничат движение на ул. Кремлевской

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В Казани из-за реконструкции главного корпуса КФУ на время ограничат движение на улице Кремлевской. Данная мера будет действовать с 5 июня по 30 сентября, сообщает мэрия столицы РТ.

Уточняется, что в этот период частично закроют проезжую часть и тротуар около здания №18.

Напомним, главный корпус Казанского федерального университета реконструируют в преддверии саммита стран БРИКС, который пройдет в столице РТ в октябре 2024-го. В городе к этому событию должны обновить свыше 200 исторических объектов.

#Казань #ограничение движения #перекроют улицы
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