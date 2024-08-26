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Общество 26 августа 2024 11:53

В Казани из-за размещения в неустановленных местах изъяли 55 самокатов

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Комитет по транспорту Казани совместно с административными комиссиями регулярно проводят рейды для выявления электросамокатов, размещенных в неустановленных для этого местах. Об этом на деловом понедельнике рассказал замруководителя исполкома города Ильдар Шакиров.

«Брошенными самокатами зачастую перекрываются тротуары, входы в подземные переходы, так как они оставляются за пределами установленных мест парковки. Мы продолжаем работу по наведению и поддержанию порядка», — уточнил он.

В 2024 году уже изъяли 55 самокатов, возбудили 20 административных дел.

#электросамокаты #Деловой понедельник
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