В Казани из-за размещения в неустановленных местах изъяли 55 самокатов

Комитет по транспорту Казани совместно с административными комиссиями регулярно проводят рейды для выявления электросамокатов, размещенных в неустановленных для этого местах. Об этом на деловом понедельнике рассказал замруководителя исполкома города Ильдар Шакиров.

«Брошенными самокатами зачастую перекрываются тротуары, входы в подземные переходы, так как они оставляются за пределами установленных мест парковки. Мы продолжаем работу по наведению и поддержанию порядка», — уточнил он.

В 2024 году уже изъяли 55 самокатов, возбудили 20 административных дел.