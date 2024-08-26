Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Казани из-за размещения в неустановленных местах изъяли 55 самокатов
Комитет по транспорту Казани совместно с административными комиссиями регулярно проводят рейды для выявления электросамокатов, размещенных в неустановленных для этого местах. Об этом на деловом понедельнике рассказал замруководителя исполкома города Ильдар Шакиров.
«Брошенными самокатами зачастую перекрываются тротуары, входы в подземные переходы, так как они оставляются за пределами установленных мест парковки. Мы продолжаем работу по наведению и поддержанию порядка», — уточнил он.
В 2024 году уже изъяли 55 самокатов, возбудили 20 административных дел.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»