В Казани из-за разбушевавшейся стихии затопило семь многоквартирных домов

В столице Татарстана произошло подтопление семи многоквартирных домов. Причиной стали разбушевавшаяся непогода и незавершенные ремонтные работы на кровле. О том, как сейчас ведется работа на объектах и кто виновен в случившемся, рассказал председатель комитета ЖКХ Казани Дмитрий Анисимов.

«На сегодняшний день есть ряд домов, в которых по вине подрядных организаций допущены серьезные срывы сроков по ремонту крыш, — отметил Анисимов. — Ничто не мешало своевременно закончить эти объекты, уж тем более сезонные виды работы — ремонт крыш, фасадов, центрального отопления».

Спикер отметил, что подрядчикам не раз было указано на срыв сроков, неоднократно проводились выездные совещания с представителями исполкома, однако подрядные организации так и не завершили работы на семи домах.

«Это прямая вина подрядчиков. Они получат все штрафные санкции, обязательно возместят ущерб населению в рамках подтопления квартир, а также в местах общего пользования — предстоит ремонт подъездов. Ну и, конечно, в первую очередь сейчас мы должны закрыть эти крыши. В качестве технического заказчика мы привлекаем дополнительных людей и управляющие организации», — объяснил ситуацию председатель комитета ЖКХ Казани.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что ночью в Казани из-за сильного дождя вышли из строя 22 светофора.