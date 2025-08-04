В Казани из-за провала асфальта изменили движение троллейбусных маршрутов

Из-за обвала асфальта, который произошел вчера на улице Сахарова, временно изменили движение троллейбусных маршрутов №5, 9, 12. Сейчас на участке проводят ремонтные работы, сообщает МУП «Метроэлектротранс».

«Троллейбусы будут следовать по улицам Фучика, Закиева, по Глушко до Вагапова, затем по Вагапова до Сахарова, а затем поворачивать на Бегичева и далее по маршруту», – говорится в сообщении.

Пассажиров просят заранее планировать свой маршрут. Сроки окончания ремонтных работ в «Метроэлектротрансе» не называют.