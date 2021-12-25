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Ру Тат
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Происшествия
25 декабря 2021  21:22

В Казани из-за прорыва водопровода отключат воду в домах по улице Татарстан

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В центре Казани, у дома №7 по улице Татарстан, произошел прорыв водопровода. К месту повреждения выехали специалисты «Водоканала», которые займутся отключением участка, сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.

«Порыв произошел на трубе 1975 года, которая залегает на глубине 2,4 метра», — заявили в пресс-службе исполкома.

Отключение затронет 12 домов по нечетной стороне улицы Татарстан. Ожидается, что ремонтные работы завершатся к утру.

#отключение воды #прорыв водопровода
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