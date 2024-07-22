В Казани из-за прорыва трубы почти неделю топит 2-ю Юго-Западную улицу

В Казани из-за аварии оказалась подтоплена 2-я Юго-Западная улица. Как сообщили «Татар-информу» очевидцы, течение усиливается, когда по асфальту рядом с местом, откуда бъет вода, проезжают машины.

На кадрах, оказавшихся в распоряжении агентства, видно, что небольшой поток воды пробивается наружу из щели, образовавшейся между дорожным полотном и поребриком.

Местная жительница Галия, живущая в доме №36 напротив этого места рассказала «Татар-информу», что подтопление продолжается уже шестой день.

«Мы боимся, как бы фундамент под домом не размыло. Это все происходит уже шестой день, и куда мы только не звонили. В Водоканале нам сказали, что у них сейчас много заявок, и велели ждать. Так и ждем, никто не приезжает», – рассказала женщина.

По ее словам, вода тем временем постепенно заливает улицы напротив домов №45 и 48, а также затапливает дорогу напротив школы.