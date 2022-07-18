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Происшествия
18 июля 2022  11:10
Полина Шевчук

В Казани из-за превышения скорости с рельсов сошел трамвай

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ДТП произошло сегодня утром напротив дома №125 по улице Тукая, сообщает пресс-служба МУП «Метроэлектротранс».

Как было установлено, на участке дороги было установлено ограничение скорости в 15 км/ч. Однако вагоновожатый разогнал трамвай до 31 км/ч, в связи с чем вагоны сошли с рельсов.

«На данный момент временно приостановлено движение маршрутов №5а и №3. На месте работают специалисты, чтобы как можно быстрее поставить вагон и запустить движение», – уточнили в пресс-службе управления.
 

 

#трамвай сошел с рельсов #Метроэлектротранс
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