Из-за праздника «Духов день в Суконной слободе» в Казани ограничат движение транспорта

20 и 21 июня в Казани ограничат движение транспорта. Принятая мера связана с проведением праздника «Духов день в Суконной слободе», сообщается в сборнике документов мэрии столицы РТ за 17 июня.

«Рассмотрев обращение Благочинного I округа Казанской епархии, настоятеля Духосошественского храма протоиерея Алексея Чубакова о содействии проведению в г. Казани мероприятия „Духов День в Суконной Слободе“ 20 и 21 июня 2021 года, постановляю: ввести по требованию ОГИБДД УМВД РФ по г. Казани ограничение движения и стоянки транспортных средств», — сообщается в документах.

Ограничение продлится с 10 утра 20 июня до 10 вечера 21 июня. На это время частично перекроют проезд по проезжей части внутриквартальных проездов рядом с площадью перед театром кукол «Экият», на участке от улицы Петербургская до Тихомирнова.

Также с 17.00 до 20.00 21 июня будет перекрыт участок проезжей части улицы Петербургская от Туфана Миннуллина до внутриквартального проезда между окончанием площади перед театром кукол «Экият» и домом 65а по улице Петербургская.