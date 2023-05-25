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Новости Татарстана и Казани
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В Казани из-за повреждения сети остановлено движение двух троллейбусных маршрутов
В Казани временно приостановлено движение троллейбусных маршрутов №2 и 13 из-за повреждения контактной сети КАМАЗом. Об этом в своем телеграм -канале сообщает МУП «Метроэлектротранс».
«На пересечении ул. Декабристов — Волгоградская в связи с повреждением контактной сети КАМАЗом, груженным трактором, временно приостановлено движение троллейбусных маршрутов 2, 13. На месте работают службы прдеприятия», — отмечают в пресс-службе Метроэлектротранса.
Жителей города просят заранее планировать свой маршрут.
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