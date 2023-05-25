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Происшествия 25 мая 2023 17:45

В Казани из-за повреждения сети остановлено движение двух троллейбусных маршрутов

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В Казани временно приостановлено движение троллейбусных маршрутов №2 и 13 из-за повреждения контактной сети КАМАЗом. Об этом в своем телеграм -канале сообщает МУП «Метроэлектротранс».

«На пересечении ул. Декабристов — Волгоградская в связи с повреждением контактной сети КАМАЗом, груженным трактором, временно приостановлено движение троллейбусных маршрутов 2, 13. На месте работают службы прдеприятия», — отмечают в пресс-службе Метроэлектротранса.

Жителей города просят заранее планировать свой маршрут.

#Метроэлектротранс
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