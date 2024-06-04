В Казани из-за повреждения контактной сети изменили схему движения некоторых трамваев

На проспекте Победы в Казани произошло повреждение контактной сети. По этой причине схему движения некоторых трамваев временно изменили, предупредили в МУП «Метроэлектротранс».

«Временно движение трамвайных маршрутов № 5, 5а проходит по маршруту №3. Движение трамвайного маршрута № 7 проходит через ул. Сибирский тракт ( Халитова) – ул. Саид Галеева», – говорится в сообщении.

На месте уже работают аварийные службы предприятия.