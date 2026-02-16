В Казани из-за последствий снегопада изменены маршруты двух автобусов

В Казани из-за последствий снегопада временно изменена работа нескольких автобусных маршрутов. Об этом сообщает Комитет по транспорту города.

Так, автобус № 93 следует только до остановки «Детский сад Айгуль» на повороте в Шигали. Маршрут № 43 временно не заезжает на конечную ул. Химическая.

Кроме того, один из автобусов № 36а застрял в районе остановки «Новониколаевский».

В целом дорожная ситуация в городе оценивается в 6 баллов. По данным сервиса «Яндекс. Карты», наиболее затруднено движение на Горьковском шоссе, проспекте Победы и Мамадышском тракте.

По информации мэрии Казани, за зимний период из города вывезено 967,8 тыс. тонн снега, а на обработку дорог использовано 52,2 тыс. тонн противогололедных материалов.