В Казани из-за полумарафона изменятся схемы движения автобусов и троллейбусов

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

В столице Татарстана завтра, 11 октября, из-за проведения Казанского национального полумарафона 14 автобусных и один троллейбусный маршруты будут использовать измененные схемы движения. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

По измененным маршрутам будут курсировать или вовсе временно не будут выходить на линию автобусы №6, 15, 22, 28, 28а, 34, 35а, 29, 43, 47, 54, 74, 75 и 89, а также троллейбус №2.

Из-за ограничения движения по проспекту Фатиха Амирхана с 5.30 до 10.15 автобусы №28 и 28а начнут курсировать в 10.00.

По этой же причине автобусы №43 и 54 в прямом направлении отправятся от проспекта Амирхана до улицы Сибгата Хакима, затем будут совершать разворот по проспекту Амирхана, а затем автобусы будут ехать по проспекту Ямашева, 3-й транспортной дамбе, улице Николая Ершова, улице Вишневского, потом по маршрутам.

В обратном направлении они отправятся с улицы Вишневского, проедут по улице Николая Ершова, 3-й транспортной дамбе, проспектам Ямашева и Амирхана, далее по маршрутам.

С 5.30 до 10.30 окажется перекрыто Чистопольское кольцо, и на это время у автобусов №74 и 75 отменена остановка «Дворец водных видов спорта».

С 5.30 до 11.45 будут перекрыты улица Батурина и Кремлевская набережная. В итоге автобус №22 в прямом направлении проследует от улицы Декабристов по улицам Волгоградской и Короленко, проспекту Ямашева, 3-й транспортной дамбе, Сибирскому тракту, улицам Николая Ершова и Гвардейская, затем по маршруту.

В обратном направлении он проедет от улицы Гвардейская по улице Николая Ершова, Сибирскому тракту, 3-й транспортной дамбе, проспекту Ямашева, улицам Короленко и Волгоградской, далее по маршруту.

В свою очередь автобус №89 начнет движение в прямом направлении от улицы Декабристов, проследует по проспекту Ямашева, 3-й транспортной дамбе, Сибирскому тракту, улице Николая Ершова, на ЦПКиО развернется на Вишневского и далее отправится по улицам Лейтенанта Шмидта, Чехова, Достоевского, потом по маршруту.

В обратном направлении он отправится от улицы Аделя Кутуя, а затем поедет по улицам Достоевского, Вишневского, Николая Ершова, Сибирскому тракту, 3-й транспортной дамбе, проспекту Ямашева, улице Декабристов и вернется на маршрут.

Кроме того, с 5.30 до 11.45 будет перекрыта Кремлевская дамба, и троллейбус №2 выйдет на линию только с 12.00.

Автобусы №6 и 29 в прямом направлении будут отправляться от улицы Декабристов, затем поедут по улицам Мулланура Вахитова, Большая Крыловка, Несмелова, Кировской дамбе, улицам Ташаяк, Лево-Булачная и далее по маршрутам.

Обратно они проследуют по улицам Право-Булачная, Ташаяк, Кировской дамбе, улицам Несмелова, Большая Крыловка, Ленская, Декабристов, а потом по маршрутам.

Автобус №47 стартует от улицы Декабристов, потом – по Мулланура Вахитова, Большая Крыловка, Несмелова, Кировской дамбе, улицам Ташаяк, Московская и далее по маршрутам.

В обратную сторону он поедет по улицам Московская, Право-Булачная, Ташаяк, Кировской дамбе, улицам Несмелова, Большая Крыловка, Ленская, Декабристов, а затем по маршруту.

Автобус №75 будет отъезжать от улицы Чистопольская, потом – улицы Мулланура Вахитова, Большая Крыловка, Несмелова, Кировская дамба, улицы Ташаяк, Лево-Булачная и далее по маршруту.

В обратном направлении он станет курсировать от улицы Право-Булачная, далее поедет по улице Ташаяк, Кировской дамбе, улицам Несмелова, Большая Крыловка, Мулланура Вахитова, Чистопольская и потом по маршруту.

Автобус №15 начнет путь от улицы Декабристов, затем по улицам Мулланура Вахитова, Большая Крыловка, Несмелова, Кировской дамбе, улицам Ташаяк, Лево-Булачная и далее по маршруту.

В обратном направлении он проследует от улицы Право-Булачная, далее по улице Ташаяк, Кировской дамбе, улицам Несмелова, Большая Крыловка, Ленская, проспекту Ямашева и по маршруту.

Автобус №74 станет отходить от улицы Чистопольская, затем по улицам Мулланура Вахитова, Большая Крыловка, Несмелова, Кировской дамбе, улице Саид-Галеева и далее по маршруту.

Обратно автобус отправится от улицы Саид-Галеева по Кировской дамбе, улицам Несмелова, Большая Крыловка, Мулланура Вахитова, Чистопольская и по маршруту.

У автобуса №35 схема движения изменится только в обратном направлении. Маршрут начнется с улицы Московская, далее он проследует по улице Ташаяк, Кировской дамбе, улицам Несмелова, Большая Крыловка, Ленская, Декабристов и возвратится на маршрут.

Автобус №35а отъедет от проспекта Ибрагимова, затем улицы Мулланура Вахитова, Большая Крыловка, Несмелова, Кировская дамба, улицы Ташаяк, Московская и привычный маршрут.

Схемы: Комитет по транспорту исполкома Казани.