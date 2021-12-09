В Казани из-за поломки самолета на сутки задерживают рейс в Дубаи

Приволжская транспортная прокуратура начала проверку соблюдения прав пассажиров из-за задержки рейса Казани – Дубаи.

Как было установлено, рейс авиакомпании «Flydubai» должен был вылететь из Казани в среду, 8 декабря, в 14.30. Однако рейс был задержан на сутки – время вылета самолета перенесли на 9 декабря в 14.25. Предподагаемая причина задержки рейса – неисправность самолета.

Всего в Дубаи должны были вылететь 103 пассажира, в том числе 2 детей. Всех пассажиров разместили в гостинице.

«Транспортная прокуратура при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования», – пояснили в надзорном ведомстве.