news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Происшествия 1 августа 2024 10:03

В Казани из-за поломки автомобиля на путях остановили движение трамваев четырех маршрутов

Скопировать ссылку

Фото: © «Метроэлектротранс»

На Третьей транспортной дамбе в Казани легковой автомобиль сломался прямо на трамвайных путях. Это привело к тому, что движение трамваев по четырем маршрутам временно остановлено в обоих направлениях. Речь идет о маршрутах №5, 5а, 6, 7, сообщают в «Метроэлектротрансе».

«Движение трамвайных маршрутов №5, 5а, 6, 7 приостановлено в обе стороны», – сообщили в пресс-службе предприятия.

Казанцам следует заранее планировать свой маршрут.

#Трамваи
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400