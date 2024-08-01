В Казани из-за поломки автомобиля на путях остановили движение трамваев четырех маршрутов

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На Третьей транспортной дамбе в Казани легковой автомобиль сломался прямо на трамвайных путях. Это привело к тому, что движение трамваев по четырем маршрутам временно остановлено в обоих направлениях. Речь идет о маршрутах №5, 5а, 6, 7, сообщают в «Метроэлектротрансе».

«Движение трамвайных маршрутов №5, 5а, 6, 7 приостановлено в обе стороны», – сообщили в пресс-службе предприятия.

Казанцам следует заранее планировать свой маршрут.