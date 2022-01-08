В Казани из-за плохого самочувствия пассажира вынуждено сел борт Москва-Ташкент

Самолет из Москвы в Ташкент совершил вынужденную посадку в Международном аэропорту «Казань» сегодня в 13.19.

Как рассказал ИА «Татар-информ» пресс-секретарь аэропорта Адель Гатауллин, причиной посадки стало плохое самочувствие одного из пассажиров.

«Посадка прошла благополучно. Пассажир был госпитализирован в одну из больниц города. Борт пока не вылетел в Ташкент и находится в аэропорту Казани», – уточнил Гатауллин.

По данным источника агентства, пассажиру около 33-35 лет.