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Ру Тат
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Происшествия
8 января 2022  14:05
Полина Шевчук

В Казани из-за плохого самочувствия пассажира вынуждено сел борт Москва-Ташкент

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Самолет из Москвы в Ташкент совершил вынужденную посадку в Международном аэропорту «Казань» сегодня в 13.19.

Как рассказал ИА «Татар-информ» пресс-секретарь аэропорта Адель Гатауллин, причиной посадки стало плохое самочувствие одного из пассажиров.

«Посадка прошла благополучно. Пассажир был госпитализирован в одну из больниц города. Борт пока не вылетел в Ташкент и находится в аэропорту Казани», – уточнил Гатауллин.

По данным источника агентства, пассажиру около 33-35 лет. 

#вынужденная посадка #аэропорт Казань
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