В Казани из-за падения опоры остановлено движение троллейбусов четырех маршрутов

Сегодня вечером в столице Татарстана у ГТРК «Корстон» на проезжую часть упал фонарный столб, повредив контактную сеть, что привело к приостановке движения троллейбусов. Об этом сообщает МУП «Метроэлектротранс».

Временная приостановка движения затронула четыре троллейбусных маршрута: №2, 3, 5 и 7.

На месте работают аварийные службы, заверили в пресс-службе предприятия.

Очевидцы инцидента сообщают в социальных сетях, что на месте происшествия собирается пробка.