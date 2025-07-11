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Происшествия 11 июля 2025 18:09

В Казани из-за падения опоры остановлено движение троллейбусов четырех маршрутов

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Сегодня вечером в столице Татарстана у ГТРК «Корстон» на проезжую часть упал фонарный столб, повредив контактную сеть, что привело к приостановке движения троллейбусов. Об этом сообщает МУП «Метроэлектротранс».

Временная приостановка движения затронула четыре троллейбусных маршрута: №2, 3, 5 и 7.

На месте работают аварийные службы, заверили в пресс-службе предприятия.

Очевидцы инцидента сообщают в социальных сетях, что на месте происшествия собирается пробка.

#Троллейбусы #остановка движения
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