Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Казани из-за отключения энергии на насосной станции без воды остались несколько улиц
Сегодня в Советском и Приволжском районах Казани произошло временное отключение подачи воды.
Очевидцы сообщили «Татар-информу», что воды не было в домах по улицам Зорге, Габишева и Дубравной, без воды остались школа и детский сад.
Как сообщили агентству в МУП «Водоканал», причиной стало отключение подачи электроэнергии на насосную станцию. В данный момент подача энергии возобновлена и вскоре вода поступит во все обслуживаемые станцией объекты.
Следите за происшествиями в республике, в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников