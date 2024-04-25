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Происшествия 25 апреля 2024 12:25

В Казани из-за отключения энергии на насосной станции без воды остались несколько улиц

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Сегодня в Советском и Приволжском районах Казани произошло временное отключение подачи воды.

Очевидцы сообщили «Татар-информу», что воды не было в домах по улицам Зорге, Габишева и Дубравной, без воды остались школа и детский сад.

Как сообщили агентству в МУП «Водоканал», причиной стало отключение подачи электроэнергии на насосную станцию. В данный момент подача энергии возобновлена и вскоре вода поступит во все обслуживаемые станцией объекты.

#водоканал
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