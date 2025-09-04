В Казани из-за «Ночного велофеста» ограничат движение транспорта

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

В столице Татарстана из-за проведения «Ночного велофеста» в ночь с 27 на 28 сентября ограничат движение транспорта по некоторым улицам. Соответствующее постановление исполкома города опубликовано в сетевом издании муниципальных правовых актов.

На время проведения мероприятия окажутся перекрыты следующие участки:

с 20:00 27 сентября до 3:00 28 сентября – территория парковки мотошколы «БКЕ» (полное ограничение движения);

с 20:00 27 сентября до 2:00 28 сентября – ул. Журналистов (от дома №50 до №48а на ул. Журналистов, полное ограничение движения);

с 20:00 27 сентября до 2:00 28 сентября – ул. Академика Арбузова (пр. Ямашева) (от дома №7 ул. Академика Арбузова до остановки наземного транспорта «Ул. Гаврилова», полное ограничение движения);

с 20:00 27 сентября до 2:00 28 сентября – Сибирский тракт (от дома №36г до №35д на Сибирском тракте (съезд с Сибирского тракта на пр. Ямашева), полное ограничение движения);

с 20:00 27 сентября до 2:00 28 сентября – Сибирский тракт (от дома №35 (корп. 2) до №35д на Сибирском тракте, полное ограничение движения);

с 20:00 27 сентября до 2:00 28 сентября – Нижний мост (от дома №122б по пр. Ямашева до дома №39 на Сибирском тракте, полное ограничение движения);

с 20:00 27 сентября до 2:00 28 сентября – территория парковки стадиона «Ак Барс Арена» (от остановки наземного транспорта «Футбольный стадион» до клубного магазина от здания №115а пр. Ямашева (корп. 1), полное ограничение движения);

с 20:00 27 сентября до 2:00 28 сентября – с парковки стадиона «Ак Барс Арена» в направлении от дома №122б по пр. Ямашева до здания №115а (корп. 1) по пр. Ямашева (полное ограничение движения);

с 20:00 27 сентября до 2:00 28 сентября – ул. Гаврилова (от дома №5 по ул. Гаврилова до дома №122 по пр. Ямашева, полное ограничение движения);

с 20:00 27 сентября до 2:00 28 сентября – ул. Чистопольская (от дома №10а до №3 по ул. Гаврилова, полное ограничение движения);

с 20:00 27 сентября до 2:00 28 сентября – съезд с пр. Ямашева на ул. Чистопольскую (от здания №105а (корп. 1) по пр. Ямашева до парковки Р3 стадиона «Ак Барс Арена», полное ограничение движения);

с 20:00 27 сентября до 2:00 28 сентября – ул. Чистопольская (от дома №115а (корп. 3) пр. Ямашева до остановки наземного транспорта «Футбольный стадион», полное ограничение движения);

с 20:00 27 сентября до 2:00 28 сентября – съезд с пр. Ямашева на ул. Чистопольскую (от здания №105а (корп. 1) по пр. Ямашева до жилого комплекса «Ривьера» (ул. Чистопольская, 85а), полное ограничение движения);

с 20:00 27 сентября до 2:00 28 сентября – ул. С. Хакима (от дома №1 по пр. Ф. Амирхана до остановки наземного транспорта «Дворец водных видов спорта», полное ограничение движения);

с 22:00 27 сентября до 2:00 28 сентября – пр. Ф. Амирхана (от дома №3 (корп. 2) по пр. Ф. Амирхана в сторону моста Миллениум, полное ограничение движения);

с 22:00 27 сентября до 2:00 28 сентября – ул. Нигматуллина (от дома №1 на ул. Нигматуллина (ул. С. Хакима, 47) до дома №60 на ул. С. Хакима, полное ограничение движения);

с 22:00 27 сентября до 2:00 28 сентября – ул. Нигматуллина (от дома №60 до №62 на ул. С. Хакима, полное ограничение движения);

с 22:00 27 сентября до 2:00 28 сентября – ул. А. Козина (от дома №42 до №44 на ул. С. Хакима, полное ограничение движения);

с 22:00 27 сентября до 2:00 28 сентября – пр. Ф. Амирхана (от дома №2 на ул. А. Козина до дома №1д на пр. Ф. Амирхана, полное ограничение движения);

с 22:00 27 сентября до 2:00 28 сентября – от дома №1в на пр. Ф. Амирхана до остановки наземного транспорта «Ул. Сибгата Хакима» (полное ограничение движения);

с 22:30 27 сентября до 2:00 28 сентября – от ул. Подлужной к мосту Миллениум (от дома №67/2 до №72 на ул. Подлужной);

с 22:30 27 сентября до 2:00 28 сентября – ул. Н. Ершова (от дома №18 до №14 на ул. Н. Ершова, полное ограничение движения);

с 22:30 27 сентября до 2:00 28 сентября – съезд с ул. Вишневского на ул. Н. Ершова (в сторону моста Миллениум, полное ограничение движения);

с 22:30 27 сентября до 2:00 28 сентября – ул. Чехова (от дома №2г на ул. Н. Ершова до дома №3/7, полное ограничение движения);

с 22:30 27 сентября до 2:00 28 сентября – ул. Чехова (от дома №76 на ул. К. Маркса до здания №2а (корп. 1) на ул. Чехова, полное ограничение движения);

с 22:30 27 сентября до 2:00 28 сентября – ул. Курашова (от дома №34 на ул. Курашова до дома №74а на ул. К. Маркса, полное ограничение движения);

с 22:30 27 сентября до 1:00 28 сентября – ул. Горького (от дома №8 на ул. Толстого до дома №74а на ул. К. Маркса, частичное ограничение движения);

с 22:30 27 сентября до 1:00 28 сентября – ул. Толстого (от дома №8 до №10/70 на ул. Толстого, полное ограничение движения);

с 22:30 27 сентября до 1:00 28 сентября – ул. Толстого (от дома №65 на ул. К. Маркса до дома №14/1 на ул. Толстого, полное ограничение движения);

с 22:30 27 сентября до 1:00 28 сентября – ул. Муштари (от дома №57 на ул. К. Маркса до дома №62а на ул. Большой Красной, полное ограничение движения);

с 22:30 27 сентября до 1:00 28 сентября – ул. Муштари (от дома №23/27 на ул. Горького до дома №64 на ул. К. Маркса, полное ограничение движения);

с 22:30 27 сентября до 1:00 28 сентября – ул. Гоголя (от дома №8 до №11/56 на ул. Гоголя, полное ограничение движения);

с 22:30 27 сентября до 1:00 28 сентября – ул. Гоголя (от дома №15 до №14/51 на ул. Гоголя, полное ограничение движения);

с 22:30 27 сентября до 1:00 28 сентября – ул. Жуковского (от дома №18а на ул. Жуковского до дома №45/14 на ул. Большой Красной, полное ограничение движения);

с 22:30 27 сентября до 1:00 28 сентября – ул. Жуковского (от дома №17/44 на ул. Жуковского до дома №41/13 на ул. К. Маркса, полное ограничение движения);

с 22:30 27 сентября до 1:00 28 сентября – ул. К. Маркса (от дома №33 на ул. К. Маркса до дома №2/14 на ул. Зинина, полное ограничение движения);

с 22:30 27 сентября до 1:00 28 сентября – ул. Горького (от дома №29/1 на ул. Дзержинского до дома №54/1 на ул. Пушкина, полное ограничение движения);

с 22:30 27 сентября до 1:00 28 сентября – ул. Горького (от дома №54/1 на ул. Пушкина до дома №3 на ул. Горького, полное ограничение движения);

с 23:30 27 сентября до 1:00 28 сентября – ул. Галактионова (от дома №38 на ул. Пушкина до дома №3б на ул. Галактионова, полное ограничение движения);

с 23:30 27 сентября до 1:00 28 сентября – съезд от дома №7 на ул. Профессора Нужина до дома №29 на ул. Пушкина (полное ограничение движения);

с 23:30 27 сентября до 1:00 28 сентября – ул. Щапова (от дома №18 на ул. Пушкина до дома №7 на ул. Щапова, полное ограничение движения);

с 23:30 27 сентября до 1:00 28 сентября – пер. Щербаковский (от дома №4 на ул. Бутлерова до дома №8 на ул. Пушкина, полное ограничение движения);

с 23:30 27 сентября до 1:00 28 сентября – ул. Профсоюзная (от дома №13 на ул. Пушкина до дома №12/23 на ул. Университетской, полное ограничение движения);

с 23:30 27 сентября до 1:00 28 сентября – ул. Бутлерова (от дома №4 на ул. Бутлерова до дома №15/25 на ул. Пушкина, полное ограничение движения);

с 23:30 27 сентября до 1:00 28 сентября – ул. Пушкина (от дома №3 на пл. Свободы до дома №55 на ул. Право-Булачной, полное ограничение движения);

с 23:30 27 сентября до 1:00 28 сентября – ул. Островского (от дома №38 на ул. Островского до дома №2 на ул. Пушкина, полное ограничение движения);

с 23:30 27 сентября до 1:00 28 сентября – ул. Островского (от дома №4 на ул. Университетской до дома №3 на ул. Пушкина, полное ограничение движения);

с 23:30 27 сентября до 1:00 28 сентября – ул. А. Айдинова (от здания №1 до №2 (корп. 2) на ул. Спартаковской, приостановление движения);

с 23:30 27 сентября до 1:00 28 сентября – ул. Спартаковская (от дома №35 до №39 на ул. Спартаковской, приостановление движения по проезду между зданиями);

с 23:30 27 сентября до 1:00 28 сентября – ул. Х. Такташа (от дома №23 до №6 на ул. Спартаковской, приостановление движения);

с 23:30 27 сентября до 1:00 28 сентября – ул. Х. Такташа (от дома №26а на ул. Х. Такташа до дома №6 на ул. Спартаковской, приостановление движения);

с 23:30 27 сентября до 1:00 28 сентября – ул. М. Салимжанова (от дома №15/8б на ул. М. Салимжанова до дома №6 на ул. Спартаковской);

с 23:30 27 сентября до 1:00 28 сентября – автодорога между домами №54а и №79 на ул. Х. Такташа, приостановление движения;

с 23:30 27 сентября до 1:00 28 сентября – ул. Т. Миннуллина (от дома №97 на ул. Х. Такташа до дома №47/113 на ул. Н. Назарбаева, приостановление движения);

с 23:30 27 сентября до 1:00 28 сентября – ул. Х. Такташа (от дома №26а до №120 на ул. Х. Такташа, приостановление движения);

с 23:30 27 сентября 1:00 28 сентября – ул. Н. Назарбаева (от дома №43 на ул. Н. Назарбаева до дома №94 на ул. Х. Такташа, приостановление движения);

с 23:30 27 сентября до 1:00 28 сентября – ул. Н. Назарбаева (от дома №94 на ул. Х. Такташа до дома №113 на ул. Г. Тукая, приостановление движения);

с 23:30 27 сентября до 1:00 28 сентября – ул. Дальняя (от дома №7 на ул. Дальней до дома №117 на ул. Х. Такташа, приостановление движения);

с 23:30 27 сентября до 1:00 28 сентября – ул. Даурская (от дома №10 до №4 на ул. Даурской, приостановление движения);

с 23:30 27 сентября до 1:00 28 сентября – Оренбургский тракт (от дома №3 до №11 на Оренбургском тракте, приостановление движения);

с 23:30 27 сентября до 1:00 28 сентября – Оренбургский тракт (от дома №118 на ул. Павлюхина до дома №3 на Оренбургском тракте, приостановление движения);

с 23:30 27 сентября до 1:00 28 сентября – Оренбургский тракт (от дома №22 на ул. Академика Парина до автобусной остановки «Жилой массив Первомайский», приостановление движения);

с 23:30 27 сентября до 1:00 28 сентября – Оренбургский тракт (от дома №35 на территории Деревни Универсиады до автобусной остановки «Жилой массив Первомайский», приостановление движения);

с 23:30 27 сентября до 1:00 28 сентября – Оренбургский тракт (по направлению от дома №45 на Оренбургском тракте до Танкового кольца, приостановление движения);

с 23:30 27 сентября до 1:00 28 сентября – Оренбургский тракт (от дома №24б до №26 на Оренбургском тракте, приостановление движения);

с 23:30 27 сентября до 1:00 28 сентября – Оренбургский тракт (от дома №26 до №28 на Оренбургском тракте, приостановление движения);

с 23:30 27 сентября до 1:00 28 сентября – ул. Двинская (от дома №19 на Оренбургском тракте до дома №7 на ул. 2-й Туринской, приостановление движения);

с 23:30 27 сентября до 1:00 28 сентября – ул. 2-я Туринская (от дома №7 до №2 на ул. 2-й Туринской, приостановление движения);

с 23:30 27 сентября до 1:00 28 сентября – ул. Танковая (с Танкового кольца в сторону остановки наземного транспорта «Ул. Латышских Стрелков», приостановление движения);

с 23:30 27 сентября до 1:00 28 сентября – ул. Танковая (от остановки наземного транспорта «Ул. Комарова» в сторону Танкового кольца, приостановление движения);

с 23:30 27 сентября до 1:00 28 сентября – ул. Комарова (от дома №39а на ул. Латышских Стрелков в сторону Танкового кольца, приостановление движения);

с 23:30 27 сентября до 1:00 28 сентября – ул. Бутырская (от дома №1а на ул. Шишкина до дома №22а на Оренбургском тракте, приостановление движения);

с 23:30 27 сентября до 1:00 28 сентября – съезд с пр. Универсиады (от дома №17а до №23д на Оренбургском тракте, приостановление движения);

с 23:30 27 сентября до 1:00 28 сентября – съезд с Аметьевской магистрали на пр. Универсиады (от наземного входа на станцию метро «Аметьево» до дома №159 на ул. Косогорной, приостановление движения);

с 23:30 27 сентября до 1:00 28 сентября – пр. Универсиады (от дома №5 на ул. Тихогорской до дома №7 на ул. Агрономической, приостановление движения);

с 23:30 27 сентября до 1:00 28 сентября – ул. Н. Назарбаева (от дома №9 на ул. Н. Назарбаева до дома №7 на ул. Агрономической, приостановление движения);

с 23:30 27 сентября до 1:00 28 сентября – ул. А. Еники (от дома №53 до №51 на ул. Вишневского, приостановление движения);

с 23:30 27 сентября до 1:00 28 сентября – ул. Достоевского (от дома №9 на ул. Чехова до дома №53а на ул. Достоевского, полное ограничение движения);

с 23:30 27 сентября до 1:00 28 сентября – ул. Достоевского (от дома №69б до №48 на ул. Достоевского, полное ограничение движения);

с 23:30 27 сентября до 1:00 28 сентября – ул. Лейтенанта Шмидта (от дома №3 на ул. Лейтенанта Шмидта до дома №10 на ул. Зинина, ограничение движения);

с 23:30 27 сентября до 1:00 28 сентября – ул. Вишневского (от дома №25/1 до №25б/1 на ул. Н. Ершова (съезд с ул. Н. Ершова к ул. Вишневского (в сторону моста Миллениум), ограничение движения);

с 23:00 27 сентября до 2:00 28 сентября – с ул. Подлужной к мосту Миллениум (от дома №67/2 до №72 на ул. Подлужной, ограничение движения);

с 00:00 28 сентября до 2:00 28 сентября – от дома №2 на ул. А. Козина до пр. Ф. Амирхана (между жилым комплексом «Савин Хаус» и фитнес-клубом X-fit);

с 00:00 28 сентября до 2:00 28 сентября – ул. А. Козина (от дома №42 до №44 на ул. С. Хакима, полное ограничение движения);

с 22:00 27 сентября до 2:00 28 сентября – от дома №1в на пр. Ф. Амирхана до остановки наземного транспорта «Ул. Сибгата Хакима» (полное ограничение движения);

с 22:00 27 сентября до 2:00 28 сентября – разворот на мосту Миллениум от дома №40 на ул. С. Хакима к остановке наземного транспорта «Ул. Сибгата Хакима» (полное ограничение движения);

с 22:00 27 сентября до 2:00 28 сентября – ул. С. Хакима (от дома №1 на пр. Ф. Амирхана до остановки наземного транспорта «Дворец водных видов спорта», полное ограничение движения).