Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Казани из-за неосторожности при курении на пожаре погиб 51-летний мужчина
Сегодня ночью на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение о том, что в квартире по улице Исаева в Московском районе Казани произошел пожар. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Прибыв на место, пожарные установили, что на третьем этаже многоэтажки в квартире горят вещи. На балконе горящей квартиры стояла женщина и просила о помощи.
Огнеборцы, надев дыхательные аппараты, при помощи инструментов вскрыли запертую входную дверь горящей квартиры, проникли на балкон и по лестничному маршу при помощи маски спасли 61-летнюю женщину, она не пострадала.
Пожар ликвидирован на площади 5 квадратных метров.
В ходе тушения пожара в квартире обнаружено тело погибшего мужчины. По предварительным данным, пожар возник из-за неосторожности при курении.
В ведомстве напомнили татарстанцам о соблюдении правил пожарной безопасности: не злоупотребляйте спиртными напитками, никогда не курите в постели, особенно в состоянии опьянения. Никогда не пользуйтесь неисправной электропроводкой, не перегружайте электросеть, соблюдайте осторожность при использовании электрообогревателей. Кроме того, не оставляйте включенные электробытовые и газовые приборы без присмотра.
Следите за самым важным и интересным в Telegram-канале Татмедиа