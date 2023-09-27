В Казани из-за неосторожности при курении на пожаре погиб 51-летний мужчина

Сегодня ночью на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение о том, что в квартире по улице Исаева в Московском районе Казани произошел пожар. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Прибыв на место, пожарные установили, что на третьем этаже многоэтажки в квартире горят вещи. На балконе горящей квартиры стояла женщина и просила о помощи.

Огнеборцы, надев дыхательные аппараты, при помощи инструментов вскрыли запертую входную дверь горящей квартиры, проникли на балкон и по лестничному маршу при помощи маски спасли 61-летнюю женщину, она не пострадала.

Пожар ликвидирован на площади 5 квадратных метров.

В ходе тушения пожара в квартире обнаружено тело погибшего мужчины. По предварительным данным, пожар возник из-за неосторожности при курении.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

В ведомстве напомнили татарстанцам о соблюдении правил пожарной безопасности: не злоупотребляйте спиртными напитками, никогда не курите в постели, особенно в состоянии опьянения. Никогда не пользуйтесь неисправной электропроводкой, не перегружайте электросеть, соблюдайте осторожность при использовании электрообогревателей. Кроме того, не оставляйте включенные электробытовые и газовые приборы без присмотра.