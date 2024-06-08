В Казани из-за неисправности самолета на 14 часов задержан рейс в Анталью

В международном аэропорту Казани возникла неприятная ситуация из-за длительной задержки рейса ZV 1021 авиакомпании «Азур Эйр» в Анталью. По предварительной информации, вылет, запланированный на 22:40 7 июня 2024 года, отложен до 12:00 8 июня из-за технической неисправности самолета, сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.

На рейс зарегистрирован 241 пассажир, в том числе трое детей. Авиакомпания обязана предоставить им услуги согласно федеральным авиационным правилам на время вынужденного ожидания.

Татарская транспортная прокуратура взяла ситуацию под контроль. В аэропорту работает мобильная приемная прокуратуры, где пассажиры могут получить консультации и подать жалобы в случае нарушения их прав. Также доступна горячая линия дежурного прокурора Приволжской транспортной прокуратуры: +7 (910) 796-59-45.