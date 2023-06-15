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В Казани из-за небольшой аварии на Миллениуме образовалась многокилометровая пробка
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В Казани из-за аварии у моста Миллениум образовалась многокилометровая пробка.
Как сообщили «Татар-информу» в городской Госавтоинспекции, там произошла небольшая авария, в которой никто не пострадал. Водители самостоятельно отправились оформлять ДТП.
Между тем, на улице Вишневского в сторону моста появился серьезный дорожный затор, который начинается от улицы Ершова. Пропускная всего одна полоса, водители движутся очень медленно.
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