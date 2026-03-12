news_header_top
Происшествия 12 марта 2026 17:36

В Казани из-за нарушения санитарных правил приостановили работу детского бассейна

В Казани приостановили работу детского бассейна «Лягушонок», причиной стали многочисленные нарушения санитарных правил.

Как сообщают в Управлении Роспотребнадзора по РТ, нарушения нашли во время согласованной с прокуратурой внеплановой проверки. Среди них – отсутствие контроля микроклимата, непроведение проб воды на паразитов, отсутствие ножных ванн с проточной водой и другие.

Материалы проверки были отправлены в суд, который принял решение о запрете деятельности бассейна на 90 дней.

