В Казани из-за нарушения санитарных правил приостановили работу детского бассейна

В Казани приостановили работу детского бассейна «Лягушонок», причиной стали многочисленные нарушения санитарных правил.

Как сообщают в Управлении Роспотребнадзора по РТ, нарушения нашли во время согласованной с прокуратурой внеплановой проверки. Среди них – отсутствие контроля микроклимата, непроведение проб воды на паразитов, отсутствие ножных ванн с проточной водой и другие.

Материалы проверки были отправлены в суд, который принял решение о запрете деятельности бассейна на 90 дней.