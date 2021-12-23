В Казани из-за мороза перенесены открытия новогодних елок

Из-за мороза в Казани перенесли открытия новогодних елок. Так, сегодняшние мероприятия пройдут либо в сокращенном формате, либо в выходные, передает пресс-служба мэрии столицы РТ.

Театрализованное открытие елочного городка в казанском поселке Левченко начнется в 5 часов вечера по адресу: Рахимова, 29.

В сквере филармонии им. Тукая праздничные мероприятия (торжественное открытие и концерт «Новый КОД») пройдут 25 декабря с 5 часов вечера. Аллеи будут украшены символикой района и города, появятся интерактивная «Волшебная яблоня», детские аттракционы, фуд-трак и ледовая горка с двумя скатами.

В это же время откроется новогодняя елка на Комсомольской площади в Дербышках. Здесь подготовлена концертная программа с зимними забавами. Гости смогут посетить домик Деда Мороза, а также присоединиться к акции «Добрая почта».

25 декабря в 6 часов вечера в парке «Крылья Советов» откроется центральная елка Авиастроительного и Ново-Савиновского районов. На сценической площадке возле елки состоится интерактивная программа с участием Деда Мороза и Снегурочки, также будут работать карусели и музыкальный паровозик для детей.

Театрализованное открытие елочного городка в жилом комплексе «Салават купере» перенесено на 26 декабря. Его начало в 14:30 по адресу: Альфии Авзаловой, 15.

Праздничные мероприятия на Бульваре по улице Юлиуса Фучика и в парке им. Горького также переносятся. Дата будет сообщена позже.