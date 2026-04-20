Происшествия 20 апреля 2026 17:47

В Казани из-за короткого замыкания на Фучика загорелся троллейбус

В Казани на улице Фучика из-за короткого замыкания загорелся троллейбус.

Как рассказали в Метроэлектротрансе, сегодня из-за обрыва проводов произошло короткое замыкание. При этом, искры попали на крышу троллейбуса, после чего водитель применил огнетушитель и смог потушить возгорание. Все пассажиры покинули салон самостоятельно, пострадавших нет.

Движение троллейбусов №3, 5 ,9 и 12 временно приостановлено. Неполадки устраняют специалисты.

#МУП Метроэлектротранс #ограничение движения в казани
