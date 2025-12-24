В Казани из-за коммунальной аварии сократили маршрут троллейбуса №8

В столице Татарстана временно изменили схему движения троллейбусного маршрута №8 из-за коммунальной аварии. Об этом сообщает пресс-служба МУП «Метроэлектротранс».

У дома №35 по Оренбургскому тракту (в Деревне Универсиады) «произошла большая течь воды на проезжую часть». МУП «Водоканал» проинформирован об инциденте.

Теперь до того, как коммунальщики завершат ремонтные работы, троллейбусы №8 движутся от площади Свободы до Танкового кольца и в обратном направлении.