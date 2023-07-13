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Общество 13 июля 2023 22:09

В Казани из-за коллектора ограничат движение по улице Чистопольская

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В Казани из-за коллектора ограничат движение по улице Чистопольская
Фото: © Салават Камалетдинов / архив «Татар-информ»

В столице Татарстана на время ограничат движение по части улицы Чистопольская. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Местный проезд у домов №28, 26, 22, 20/12, 16/15, 14, 12 и 10/8 по улице Чистопольская окажется закрыт с 19 по 29 июля, пояснили в Комитете внешнего благоустройства исполкома города.

Причиной временных неудобств станут работы по реконструкции третьего северного коллектора. Они начались в феврале 2022 года, впоследствии сроки их завершения были сдвинуты.

Общая стоимость реконструкции изначально оценивалась примерно в 1,6 млрд рублей, но впоследствии была увеличена.

#Транспорт #ограничение движения
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