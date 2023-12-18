В Казани из-за горящего на лестничной площадке мусора пострадали два человека

Возгорание в десятиэтажном жилом доме №60 по улице Четаева произошло накануне вечером, сообщают в ГУ МЧС России по РТ.

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

Как выяснилось, на 4-м этаже на площади 0,5 квадратных метра загорелся мусор. Пожар потушен до прибытия.

Позже к медикам обратились с подозрением на отравление продуктами горения две женщины, находившиеся на лестничной площадке вышерасположенных этажей. Пострадавших госпитализировали в 7 горбольницу.

Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем.