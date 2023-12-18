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Новости Татарстана и Казани
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В Казани из-за горящего на лестничной площадке мусора пострадали два человека
Возгорание в десятиэтажном жилом доме №60 по улице Четаева произошло накануне вечером, сообщают в ГУ МЧС России по РТ.
Как выяснилось, на 4-м этаже на площади 0,5 квадратных метра загорелся мусор. Пожар потушен до прибытия.
Позже к медикам обратились с подозрением на отравление продуктами горения две женщины, находившиеся на лестничной площадке вышерасположенных этажей. Пострадавших госпитализировали в 7 горбольницу.
Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем.
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