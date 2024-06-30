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Происшествия 30 июня 2024 16:51

В Казани из-за аварийных работ «Водоканала» изменили маршрут троллейбуса №13

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На отрезке улицы Ибрагимова, между домами 43 и 45, сотрудники «Водоканала» проводят аварийные работы. В связи с этим до окончания работ троллейбусный маршрут №13 будет следовать через улицу Ленинградскую до улицы Волгоградской. Об этом сообщает «Метроэлектротранс».

Гостей и жителей столицы Татарстана просят заранее планировать свой маршрут.

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