В Казани из-за аварийных работ «Водоканала» изменили маршрут троллейбуса №13

На отрезке улицы Ибрагимова, между домами 43 и 45, сотрудники «Водоканала» проводят аварийные работы. В связи с этим до окончания работ троллейбусный маршрут №13 будет следовать через улицу Ленинградскую до улицы Волгоградской. Об этом сообщает «Метроэлектротранс».

Гостей и жителей столицы Татарстана просят заранее планировать свой маршрут.