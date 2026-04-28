В Казани из-за аварийного отключения электричества не работают светофоры
В Казани из-за аварийного отключения электричества временно не работают несколько светофоров, сообщает городской Комитет по транспорту.
Светофоры не работают на перекрестках:
- Ленинградская – Беломорская;
- Ленинградская – Симонова;
- Ленинградская – Айдарова;
- Ленинградская – Пржевальского;
- Пржевальского – Лукина;
- На перекрестке ул.Гладилова – ул.Табейкина.
Водителей призывают руководствоваться знаками дорожного движения и строить свой маршрут заранее.
UPD:электроснабжение восстановлено. Все светофоры работают в нормальном режиме за исключением светофора на перекрестке Гладилова – Табейкина.