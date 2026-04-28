Происшествия 28 апреля 2026 08:40

В Казани из-за аварийного отключения электричества не работают светофоры

В Казани из-за аварийного отключения электричества временно не работают несколько светофоров, сообщает городской Комитет по транспорту.

Светофоры не работают на перекрестках:

  • Ленинградская – Беломорская;
  • Ленинградская – Симонова;
  • Ленинградская – Айдарова;
  • Ленинградская – Пржевальского;
  • Пржевальского – Лукина;
  • На перекрестке ул.Гладилова – ул.Табейкина.

Водителей призывают руководствоваться знаками дорожного движения и строить свой маршрут заранее.

UPD:электроснабжение восстановлено. Все светофоры работают в нормальном режиме за исключением светофора на перекрестке Гладилова – Табейкина.

#комитет по транспорту Казани #светофоры
В топе
Выращенный в Татарстане самый длинный огурец в России внесен в Реестр рекордов

27 апреля 2026
Покушение на Трампа: что известно о попытке нападения на президента США в Вашингтоне

27 апреля 2026
