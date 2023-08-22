В Казани из-за аварии встали троллейбусы нескольких маршрутов и трамваи

В Казани из-за повреждения контактной сети встали троллейбусы нескольких маршрутов, сообщили в Метроэлектротрансе.

Авария произошла на пересечении Ершова и Патриса Лумумбы.

В результате временно было приостановлено движение троллейбусов маршрутов 3,5 и 7, а также трамвая маршрута №4.

В Метроэлектротрансе приносят извинения за доставленные неудобства и просят горожан заранее планировать свой маршрут.