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Происшествия 22 августа 2023 21:00

В Казани из-за аварии встали троллейбусы нескольких маршрутов и трамваи

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В Казани из-за повреждения контактной сети встали троллейбусы нескольких маршрутов, сообщили в Метроэлектротрансе.

Авария произошла на пересечении Ершова и Патриса Лумумбы.

В результате временно было приостановлено движение троллейбусов маршрутов 3,5 и 7, а также трамвая маршрута №4.

В Метроэлектротрансе приносят извинения за доставленные неудобства и просят горожан заранее планировать свой маршрут.

#Казань #трамваи и троллейбусы
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