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В Казани из-за аварии приостановлено движение троллейбусов №1
На улице Амирхана, 51в в Казани произошло повреждение контактной сети троллейбусной линии по неустановленной пока причине. Предположительно, порыв был вызван наездом крупногабаритного транспортного средства, сообщили в «Метроэлектротрансе».
В результате инцидента временно приостановлено движение троллейбусов по маршруту №1 на данном участке. На место оперативно прибыли аварийные бригады Метроэлектротранса для проведения восстановительных работ.
Жителей и гостей города просят заранее планировать свои маршруты передвижения с учетом вынужденного перерыва в работе троллейбусной линии №1. Ограничения в движении будут действовать до полного устранения повреждений и восстановления контактной сети.
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