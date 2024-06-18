В Казани из-за аварии приостановлено движение троллейбусов №1

На улице Амирхана, 51в в Казани произошло повреждение контактной сети троллейбусной линии по неустановленной пока причине. Предположительно, порыв был вызван наездом крупногабаритного транспортного средства, сообщили в «Метроэлектротрансе».

В результате инцидента временно приостановлено движение троллейбусов по маршруту №1 на данном участке. На место оперативно прибыли аварийные бригады Метроэлектротранса для проведения восстановительных работ.

Жителей и гостей города просят заранее планировать свои маршруты передвижения с учетом вынужденного перерыва в работе троллейбусной линии №1. Ограничения в движении будут действовать до полного устранения повреждений и восстановления контактной сети.