В Казани из-за аварии отключили свет в трех районах
Как сообщили «Татар-информу» на горячей линии Сетевой компании, без света остались улицы Щапова, Волкова, Лестгафта, Бутлерова в Вахитовском районе.
Улицы Адоратского, Чуйкова, Гаврилова, Лаврентьева – в Ново-Савиновском районе.
Обнорского, Шатурская, Беломорская, Малая и Большая Армавирская, Кубанская, Максимова, Ульяны Громовой, Кутузова и Айдарова – в Авиастроительном.
Оперативный персонал уже работает над восстановлением подачи электричества.