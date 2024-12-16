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Новости Татарстана и Казани
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В Казани из-за аварии на контактной сети изменилось движение троллейбусов двух маршрутов
На перекрестке улиц Декабристов Чистопольская произошло повреждение контактной сети.
Временно движение троллейбуса № 2 проходит по маршруту №7, а движение троллейбуса №1 проходит через улицу Амирхана.
Как сообщили в МУП «Метроэлектротранс», на месте работают аварийные службы предприятия.
В связи с этим просим заранее планировать свой маршрут.
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