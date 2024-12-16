В Казани из-за аварии на контактной сети изменилось движение троллейбусов двух маршрутов

На перекрестке улиц Декабристов Чистопольская произошло повреждение контактной сети.

Временно движение троллейбуса № 2 проходит по маршруту №7, а движение троллейбуса №1 проходит через улицу Амирхана.

Как сообщили в МУП «Метроэлектротранс», на месте работают аварийные службы предприятия.

В связи с этим просим заранее планировать свой маршрут.