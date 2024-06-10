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В Казани из-за аварии на Ямашева изменилось движение трамваев и троллейбусов
На проспекте Ямашева у дома №93 крупногабаритное транспортное средство повредило контактную сеть, что привело к наклону световой опоры, сообщили в Метроэлектротрансе.
В результате происшествия были внесены временные изменения в схему движения трамваев и троллейбусов. Трамвайные маршруты №5, 5а и 7 теперь следуют по альтернативному пути: улица Халитова - проспект Победы - улица Глазунова - площадь Вахитова - улица Саид Галеева и обратно. Трамвайный маршрут №6 временно переведен на маршрут №8.
Кроме того, полностью приостановлено движение троллейбусов по маршрутам №2 и 13.
На месте аварии работают аварийные службы предприятия, которые прилагают все усилия для скорейшего восстановления повреждённой инфраструктуры.
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