В Казани из-за аварии на Ямашева изменилось движение трамваев и троллейбусов

На проспекте Ямашева у дома №93 крупногабаритное транспортное средство повредило контактную сеть, что привело к наклону световой опоры, сообщили в Метроэлектротрансе.

В результате происшествия были внесены временные изменения в схему движения трамваев и троллейбусов. Трамвайные маршруты №5, 5а и 7 теперь следуют по альтернативному пути: улица Халитова - проспект Победы - улица Глазунова - площадь Вахитова - улица Саид Галеева и обратно. Трамвайный маршрут №6 временно переведен на маршрут №8.

Кроме того, полностью приостановлено движение троллейбусов по маршрутам №2 и 13.

На месте аварии работают аварийные службы предприятия, которые прилагают все усилия для скорейшего восстановления повреждённой инфраструктуры.