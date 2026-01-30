news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 30 января 2026 09:28

В Казани из-за аварии на улице Зорге без воды остались 4 многоквартирных дома и детсад

Читайте нас в
Телеграм
В Казани из-за аварии на улице Зорге без воды остались 4 многоквартирных дома и детсад
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Приволжском районе столицы Татарстана из-за аварии на водопроводе без воды остались четыре многоквартирных дома и один социальный объект. Об этом сообщает МУП «Водоканал».

Авария случилась у дома №113 на улице Рихарда Зорге на водопроводе диаметром 300 миллиметров 1980 года постройки.

В результате отключено водоснабжение в детском саду №242, расположенным по адресу: ул. Комиссара Габишева, 1а, и в многоквартирных домах по следующим адресам: ул. Комиссара Габишева, 5; ул. Рихарда Зорге, 109, 111 и 113.

Автоцистерна с водой на данный момент расположена у дома №109 на улице Зорге (с торца здания со стороны первого подъезда).

«Специалисты выполнят земляные работы, определят место течи и приступят к восстановлению аварийного участка трубы», – пояснили на предприятии, пообещав приложить все усилия, чтобы завершить работы как можно быстрее.

В МУП «Водоканал» также опровергли появившуюся в социальных сетях и некоторых СМИ версию, что произошел разлив канализационных стоков. Течь произошла на сетях водопровода, заявили на предприятии.

#отключение воды #отключение водоснабжения #авария на водопроводе
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Волонтерское движение «Актаныш» готовит очередную помощь для бойцов СВО

Волонтерское движение «Актаныш» готовит очередную помощь для бойцов СВО

29 января 2026
Депутат ГД Вольфсон предложил создать мурал в честь участника СВО в Балтасинском районе

Депутат ГД Вольфсон предложил создать мурал в честь участника СВО в Балтасинском районе

29 января 2026