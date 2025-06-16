В Казани из-за аварии на улице Лесозаводской без воды остались 45 многоквартирных домов

В столице Татарстана из-за аварии на водопроводе по адресу ул. Лесозаводская, д. 1 отключено водоснабжение в 45 многоквартирных и 205 частных домах. Об этом сообщает МУП «Водоканал».

Отмечается, что отключение воды ориентировочно продлится до часа ночи 17 июня.

Водоснабжение отсутствует по следующим адресам:

– улица Малая Московская, дома №14а, 21/15, 26, 28, 30/13, 31, 32, 33, 37, 14, 15, 17а корп. 1, 19, 24а;

– улица Клары Цеткин, дома №10, 13, 17, 17б, 31а, 33, 34, 3, 3/1, 6, 6/1, 6 корп. 1, 8 корп. 1, 8б, 8б/1, 8б/2, 8/1, 8/27, 8/27а, 8/27 корп. 1, 2 и 3, 8/27а, 10/1, 13а, 16, 17а, 17в, 18/20, 19, 21/1, 23, 31/106, 33, 34а, 34б, 34/1;

– улица Боевая, дома №145а, 147а, от №2 до №140, 153;

– улица Адмиралтейская, дома №7, 9, 11, 13/30, 15/21, 17, 21, 2, 3 корп. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 18 и 19, 3/1, 3/2, 5, Казанский вертолетный завод;

– улица Большая, дома №80, 98/1, 108, 108а, 106/31, 106 корп. 1, 2 и 3, от №22 до №109;

– улица Урицкого, дома №6, 8, 10, 12, 14, 16, 27, 4, 4 корп. 1, 15, 17, 22а, 24;

– улица Столярова, дома №1/22, 3, 5, 6, 7, 19, 35, 9а, 9г/5, 22/2, 37;

– улица Серп и Молот, дома №22/1, 24, 24а, 26, 28, 15, 31;

– улица Кызыл-Армейская, дома №23а, 23а корп. 1, 27б;

– улица Лесозаводская, дома №8а, 8а/1, 1;

– улицы Казахская, Военная, Карельская, Брюсова, Чистоозерская полностью.

Кроме того, в Вахитовском районе Казани понижено давление воды по адресам:

– улица Лево-Булачная, дома №24, 56;

– улица Право-Булачная, дома №37, 39/2, 43,

– улица Островского – четные номера домов от №2 до №18, нечетные номера домов от №1 до №21;

– улица Мусы Джалиля, дома №6/1, 2/35, 8/44,

– улица Астрономическая – четные номера домов от №2/45 до №10, нечетные номера домов от №1/43 до №9/62;

– улица Кави Наджми, дома №1/8, 3/9, 2/39, 4/10, 5, 7/52, 6/11, 8, 8 корп.1, 8а, 9, 10, 12;

– улица Чернышевского – четные номера домов от №24/23 до №36а, нечетные номера домов от №25/26 до №43/6;

улицы С. Галеева, Ташаяк, Коротченко, Б. Шахиди, Р. Яхина, Т. Гиззата, М. Межлаука, Московская, Кирова пер., Худякова, Крайняя, Нариманова, Привокзальная площадь, С. Садыковой, Г. Камала, Н. Столбова, Ямская, Заводская, Парижской Коммуны, Ш. Камала, Татарстан, Девятаева, Портовая, Зайцева, К. Якуба, Дулата Али, М. Гафури, Меховщиков, Эш Урам, Кызыл Татарстан, Ирек, К. Тинчурина, Г. Тукая, Ахтямова, К. Насыри, Ш. Марджани, З. Султана, Ф. Карима, Сафьян, И. Гаспринского, Н. Баяна, Г. Исхаки, Р. Яхина, КСК, А. Халикова.

В Приволжском районе города давление воды также понижено – по адресам:

– улица Южно-Промышленная, дома №1, 1/77а, 1/77б, 2, 4, 6, 1Б, 1 корп. 7, 2/2, 2а, 3 корп. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8, 3, 3/1, 3/2, 3а, 5, 5а, 5 корп. 1 и 2, 6г, 6д, 8а, 10 корп. 2, 12в;

– улица Владимира Кулагина, дома №21, 23, 23 корп. 1, 2 и 3, 25, 25 корп. 1, 2, 3 м 4;

– улицы Ш. Камала, К. Тинчурина, Фаткуллина, Яшляр, Болгар, Ирек, С. Сайдашева, Г. Тукая, Ш. Камала, К. Тинчурина, Красного Пожарника, С. Садыковой, Производственная, Братьев Петряевых, Нижне-Вахитовская, Ватутина, Гассара, Пригородная, Лебедева, Тихорецкая, Крутовская, Безымянный переулок, Юл Урам, Тимер Юл, Яшь Кыч, Алебастровая, Турбинная, Шевченко, Тракторная, 1-я Тракторная, 2-я Тракторная, 3-я Тракторная, 4-я Тракторная, 2-я Гаражная, Учительская, Магистральная, Складская, Холмовая, Орловская;

– поселки Поповка и Кукушкино.

Автоцистерны с водой будут размещать по заявкам, которые принимают по телефону: 8 (843) 231-62-60.