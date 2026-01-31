В Казани из-за аварии на улице Чехова девять зданий остались без воды

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В центре столицы Татарстана из-за аварии на водопроводе без воды остались девять зданий. Об этом сообщает МУП «Водоканал».

Авария случилась у дома №4в на улице Чехова на водопроводе 1976 года постройки.

В результате отключено водоснабжение в домах №84 и 86 по улице Волкова и 4, 4а, 4б, 4в, 6а, 6б и 6в – по улице Чехова.

«Течь воды прекращена, ведутся подготовительные мероприятия для устранения аварийной ситуации», – уточнили на предприятии, заверив, что приложат все усилия, чтобы завершить работы как можно быстрее.