news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 31 января 2026 22:20

В Казани из-за аварии на улице Чехова девять зданий остались без воды

Читайте нас в
Телеграм
В Казани из-за аварии на улице Чехова девять зданий остались без воды
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В центре столицы Татарстана из-за аварии на водопроводе без воды остались девять зданий. Об этом сообщает МУП «Водоканал».

Авария случилась у дома №4в на улице Чехова на водопроводе 1976 года постройки.

В результате отключено водоснабжение в домах №84 и 86 по улице Волкова и 4, 4а, 4б, 4в, 6а, 6б и 6в – по улице Чехова.

«Течь воды прекращена, ведутся подготовительные мероприятия для устранения аварийной ситуации», – уточнили на предприятии, заверив, что приложат все усилия, чтобы завершить работы как можно быстрее.

#отключение воды #отключение водоснабжения #авария на водопроводе
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Домашнюю лапшу и подушки готовят в Актанышском районе для участников СВО

Домашнюю лапшу и подушки готовят в Актанышском районе для участников СВО

31 января 2026
«Иначе будем сидеть в пробках»: Минниханов поручил развивать общественный транспорт

«Иначе будем сидеть в пробках»: Минниханов поручил развивать общественный транспорт

31 января 2026