news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Происшествия 11 марта 2024 20:12

В Казани из-за аварии на Павлюхина изменилось движение троллейбусов

Скопировать ссылку

На Павлюхина напротив дома 91 в направлении улицы Тукая произошло повреждение контактной сети, сообщили в Метроэлектротрансе.

Движение троллейбусных маршрутов номер 6, 8,12 временно проходит через Танковое кольцо.

На месте работают аварийные службы предприятия.

#троллейбус
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100