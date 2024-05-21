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Происшествия 21 мая 2024 09:28

В Казани из-за аварии на Островского временно изменено движение троллейбусов

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В Казани рядом с домом №67 на улице Островского была повреждена контактная сеть, сообщили в Метроэлектротрансе.

В результате движение троллейбусов № 6, 8, 12 в сторону центра города проходит через Танковое кольцо.

На месте работают аварийные службы предприятия.

#троллейбус
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