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В Казани из-за аварии на Островского временно изменено движение троллейбусов
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В Казани рядом с домом №67 на улице Островского была повреждена контактная сеть, сообщили в Метроэлектротрансе.
В результате движение троллейбусов № 6, 8, 12 в сторону центра города проходит через Танковое кольцо.
На месте работают аварийные службы предприятия.
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