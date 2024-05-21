В Казани из-за аварии на Островского временно изменено движение троллейбусов

В Казани рядом с домом №67 на улице Островского была повреждена контактная сеть, сообщили в Метроэлектротрансе.

В результате движение троллейбусов № 6, 8, 12 в сторону центра города проходит через Танковое кольцо.

На месте работают аварийные службы предприятия.