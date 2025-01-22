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Происшествия 22 января 2025 08:04

В Казани из-за аварии на контактной сети изменилось движение троллейбусов трех маршрутов

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В Казани на улице Халева под мостом произошло повреждение контактной сети.

Временно троллейбусные маршруты №6, 8, 12 следуют до Танкового кольца.

Как сообщает МУП «Метроэлектротранс», на месте работают аварийные службы.

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