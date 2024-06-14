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В Казани из-за аварии изменили движение троллейбусы и трамваи
В Казани сегодня произошла серьезная транспортная авария, нарушившая движение электротранспорта в центре города. На пересечении улиц Тульской и Авангардной контактная сеть была повреждена крупногабаритным транспортом сторонней организации, сообщает «Метроэлектротранс».
В связи с инцидентом трамвайные маршруты №5, 5а и 7 временно следуют только до улицы Халитова с разворотом через Железнодорожный вокзал. Троллейбусные маршруты №6 и 9 укорочены до Танкового кольца.
На месте происшествия оперативно приступили к работе аварийные бригады «Метроэлектротранса». Специалистам предстоит в кратчайшие сроки устранить повреждения и восстановить рабочее состояние контактной сети.
Городские власти призывают казанцев заранее продумывать и корректировать свои маршруты передвижения с учетом временного изменения трасс электротранспорта.
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