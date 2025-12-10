news_header_top
Общество 10 декабря 2025 11:30

В Казани из-за аварии без воды остались два поселка и еще несколько домов

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В столице Татарстана сегодня утром произошла авария на водопроводе у дома №11 на улице Комиссара Габишева, что привело к отключению воды. Об этом сообщает пресс-служба МУП «Водоканал».

Из-за проведения аварийных работ прекращено водоснабжение поселков Алтан и Плодопитомник. Также нет воды в домах №11, 15, 15 к. 1 и 17 на улице Комиссара Габишева и №17, 17а и 21 на улице Сафиуллина.

В «Водоканале» рассчитывают, что завершить работы и восстановить водоснабжение удастся к 23:00 сегодняшнего дня.

Заявки на размещение автоцистерн с водой принимаются по телефону: 231-62-60.

