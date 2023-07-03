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Происшествия 3 июля 2023 17:28

В Казани из Волги спасатели достали тело пропавшего два дня назад мужчины

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Сегодня днем спасатели ЗПСО№2 обнаружили тело 31-летнего мужчины, который пропал 1 июля, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Тело обнаружили в 30 метрах от берега в реке Волга неподалеку от 2-й Старо-Аракчинской улицы на глубине 6 метров.

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Причина происшествия устанавливается. Тело мужчины передали сотрудникам полиции.

#утонул мужчина
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