В Казани из Волги спасатели достали тело пропавшего два дня назад мужчины

Сегодня днем спасатели ЗПСО№2 обнаружили тело 31-летнего мужчины, который пропал 1 июля, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Тело обнаружили в 30 метрах от берега в реке Волга неподалеку от 2-й Старо-Аракчинской улицы на глубине 6 метров.

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Причина происшествия устанавливается. Тело мужчины передали сотрудникам полиции.