В Казани из РКБ выписали женщину, которая родила восьмого ребенка

Сегодня в перинатальном центре РКБ Казани выписали женщину, которая родила восьмого ребенка – здоровую девочку. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе РКБ.

Фото: пресс-служба РКБ Казани

«В международный день здоровья нам очень приятно, что перинатальный центр оказывает помощь в том числе и многодетным семьям. Мама выписывается со здоровым ребенком в семью – нам это очень приятно. Поэтому мы стараемся делать все возможное, чтобы как можно больше здоровых мам и детей были в семьях», – рассказала заведующая отделением новорожденных детей ПЦ РКБ Альбина Идиатуллина.

Новорожденная девочка стала членом семьи, в которой уже проживают три мальчика и еще четыре девочки. Самому старшему ребенку – 18 лет. 41-летняя мама семьи и 45-летний отец живут вместе уже 16 лет.